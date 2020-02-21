أعلنت ​الرئاسة التركية​ أن الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ أبلغ نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، في ​اتصال​ هاتفي، أن "التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي سيوقف القتال في منطقة إدلب السورية"، مشيرة الى ان أردوغان أكد لبوتين "ضرورة السيطرة على ​الحكومة السورية​ في إدلب"، وعبرا الرئيسان عن "التزامهما بالاتفاقات السابقة بشأن إدلب". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين ضرورة السيطرة على الحكومة السورية بإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.