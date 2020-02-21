صحيفة أميركية: ترامب يعين أميركية من أصول أردنية مستشارة للأمن الداخلي

أفادت صحيفة "فلوريدا بوليتيكس" أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عين الأميركية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي"، مشيرة الى أن "انضمام نشيوات إلى البيت الأبيض يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب روبرت أوبراين، حيث عمل الاثنان معا في وقت سابق في وزارة الخارجية الأميركية".
وبحسب الصحيفة شغلت نشيوات منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوثا رئاسيا أميركيا لشؤون الرهائن، على مدى 4 سنوات، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأميركيين.
وكانت نشيوات شغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيليرسون، كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأميركية.
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