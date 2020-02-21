صحيفة أميركية: ترامب يعين أميركية من أصول أردنية مستشارة للأمن الداخلي

أفادت صحيفة "​فلوريدا​ بوليتيكس" أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عين الأميركية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي"، مشيرة الى أن "انضمام نشيوات إلى ​البيت الأبيض​ يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب ​روبرت أوبراين​، حيث عمل الاثنان معا في وقت سابق في ​وزارة الخارجية الأميركية​".

وبحسب الصحيفة شغلت نشيوات منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوثا رئاسيا أميركيا لشؤون الرهائن، على مدى 4 سنوات، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأميركيين.

وكانت نشيوات شغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأميركي السابق ​ريكس تيليرسون​، كما شغلت منصب رئيسة أركان ​السياسة​ في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق ​جورج بوش​، وعدة مناصب في ​الإدارة الأميركية​.