سلطات أستراليا تصدر مذكرات اعتقال بحق عشرات الدواعش

أعلنت ​الشرطة الفدرالية​ الأسترالية عن "إصدار مذكرات اعتقال بحق 42 رجلا وامرأة سبق أن سافروا إلى ​سوريا​ لدعم تنظيم "داعش" أو خوض القتال إلى جانبه، ولم توضح الشرطة ما إذا كان هذا القرار يطال 19 امرأة أسترالية، محتجزات مع أطفالهن الذين يبلغ عددهم 47 طفلا في ​مخيم الهول​ المدار من قبل الإدارة الكردية شمال شرقي سوريا".

هذا وأكد المتحدث باسم الشرطة الأسترالية أن "التحقيقات الجنائية جارية مع جميع الأستراليين المشتبه فيهم بالسفر إلى منطقة النزاع"، مشيرا إلى أن "مذكرات الاعتقال لن يتم تفعيلها إلا في حال عودتهم إلى بلادهم".