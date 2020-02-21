الجيش المصري يجري تدريبات قتالية لتنفيذ مهمة طارئة أثناء المعركة

أعلن الجيش المصري، في بيان، عن "متابعة رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذي المستويين الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني".
هذا وبدأت المرحلة الرئيسية بـ"تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة".
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