إقالة مسؤولين في الصين على خلفية تفشي كورونا في السجون

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أطباء يفحصون الصور الشعاعية لمصاب بفيروس كورونا

وشكلت حالات الإصابة التي رصدت في سجنين بإقليم شاندونغ في الشمال وإقليم شيجيانغ في الشرق، معظم حالات الإصابة المؤكدة الجديدة التي أعلن عنها الخميس خارج إقليم هوبي وعددها 258 حالة.

وعدّل إقليم هوبي الجمعة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بزيادة 220 حالة بعد رصد الحالات في السجنين، دون أن يحدد الإقليم متى تم تشخيص هذه الحالات.

أخبار ذات صلة

Advertisements

وأقالت السلطات مدير إدارة العدل في إقليم شاندونغ بعد رصد نطاق التفشي في سجن رينتشنغ في مدينة جينينغ، حيث ثبتت في المجمل إصابة 207 حالات في السجن، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال يو تشنغ هي نائب الأمين العام لحكومة شاندونغ الإقليمية إن التفشي كشف أن بعض الإدارات "تقاعست عن القيام بمسؤولياتها ولم تؤد عملها كما ينبغي كما اتبعت إجراءات غير دقيقة للوقاية من الوباء".

ووفقا لصحيفة هوبي اليومية الرسمية، رصد الإقليم في المجمل 271 حالة في سجنين، بينها 230 حالة في سجن للنساء في ووهان.