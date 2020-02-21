الرئيس عون اطلع من حسن على المعلومات المتعلقة بإصابة الكورونا وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة

أجرى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، اتصالاً هاتفياً بوزير ​الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ واطلع منه على آخر المعطيات المتعلقة بظهور إصابة ب​الكورونا​ لدى إحدى السيدات اللبنانيات القادمات من ايران. واستطلع الرئيس عون التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه الإصابة، مشدداً على "ضرورة أخذ الاجراءات المناسبة في مطار رفيق الحريري الدولي للتأكد من سلامة الوافدين إلى لبنان".

وقد أكد الوزير حسن لرئيس الجمهورية أن الحالة التي ظهرت هي الآن قيد العلاج وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة.