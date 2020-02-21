عويدات طلب من المباحث المركزية التحقيق في الوثيقة المزورة المنسوبة لرئاسة الحكومة

وجه مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ كتابا إلى المباحث المركزية طلب فيه التحقيق في الوثيقة المزورة المنسوبة إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​، والتي راجت على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ و تحدثت عن ال hair cut.

وطالب عويدات بالبحث عمن زور هذا البيان ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي.