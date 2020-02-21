عويدات طلب من المباحث المركزية التحقيق في الوثيقة المزورة المنسوبة لرئاسة الحكومة

وجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتابا إلى المباحث المركزية طلب فيه التحقيق في الوثيقة المزورة المنسوبة إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي راجت على مواقع التواصل الإجتماعي و تحدثت عن ال hair cut.
وطالب عويدات بالبحث عمن زور هذا البيان ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي.
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