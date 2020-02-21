مستشفى حمود الجامعي في صيدا: لا حالات "كورونا" في المستشفى

لفت "​مستشفى حمود​ الجامعي" في صيدا، إلى أنّ "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقل أخبارًا غير صحيحة عن وجود مريض مصاب بـ"فيروس ​كورونا​" في المستشفى"، مؤكّدًا أنّ "لا حالات "كورونا" في المستشفى".

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