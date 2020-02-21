الصين تقيل مسؤولين على خلفية انتشار فيروس كورونا في السجون

جهاد العكري- صحافية متدربة

قالت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إن سجنين من خارج الإقليم، الذي انتشر منه كورونا، أصيب فيهما 234 شخصا، ما أدى إلى إقالة مسؤولين بارزين.

وتشكل الإصابات المستجدة، في سجن إقليم شاندونغ في الشمال، وإقليم شيجيانغ في الشرق، معظم حالات الإصابة الجديدة، التي أعلن عنها، يوم أمس الخميس، خارج إقليم هوبي، بلغ عددها 285 حالة.

وأقالت السلطات الصينية مدير إدارة العدل في إقليم شاندونغ، بسبب تقاعس بعض الإدارات عن أداء مهامها، وتتبع الإجراءات غير الدقيقة للوقاية من الوباء.

ووفقا لصحيفة هوبي، اليومية الرسمية، رصد الإقليم في المجمل 271 حالة في سجنين، بينها 230 حالة في سجن للنساء في ووهان.