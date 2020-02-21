شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "بعد أن اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء (كورونا) واللجنة المختصّة لمكافحة العدوى، وبعد تبيان نتيجة فحص الـ (بي سي آر) للمريضة الّتي عُزلت أمس من على متن الطائرة القادمة من مدينة قم الإيرانية، ثبتت إيجابيّة الفحص".
وأشار إلى أنه " تم تشخيص الحالة في أقل من 12 ساعة وهذا أمر إيجابي وإنه لا داعي لإعلان حالة طوارئ حتى الساعة" مشددا على "عدم إثارة حالات الهلع لأنها غير ضرورية".
وأشار وزير الصحة أن "اللجنة تتابع الأحداث أولا بأول ولن نتخذ أي إجراء بوقف الرحلات إلا بعد التشاور مع رئيس الحكومة واللجنة الوطنية المكلفة، هذا التدبير سابق لأوانه".
ولفت إلى أن "نسبة الوفيات بسبب الفيروس في العالم 3ر2 في المئة، ونسبة الإنتشار سريعة".
ودعا وزير الصحة المواطنين إلى "عدم الإختلاط مع المصابين بالأمراض التنفسية المتواجدين في الحجر المنزلي، والإهتمام بالنظافة وغسل اليدين المتكرر وإتباع آداب السعال".
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.