الكرملين: مشاورات لعقد قمة حول سوريا بمشاركة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن وجود مشاورات بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، حول إمكانية عقد قمة حول الأوضاع الراهنة في سوريا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية إنه "يجري حاليا بحث إمكانية عقد قمة، ولا قرارات واضحة في هذا الشأن حتى الآن"، مضيفا أنه في حال
وحول امكانية حدوث اشتباكات بين روسيا وتركيا في محافظة إدلب، رفض بيسكوف التعليق على هذا قائلا :"لا أريد أن أتحدث عن أسوأ السيناريوهات".
على سوريا والتي تسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
ويأتي هذا في الوقت الذي تصاعد فيه تركيا من وتيرة هجماتها
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد أمس الخميس، بقصف القوات التركية مواقع تابعة للجيش السوري في محيط بلدة النيرب الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب بشمال البلاد، مشيرا إلى سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة السورية على مناطق واسعة في بلدة النيرب السورية.
كما تمكنت قوات الجيش السوري، من تدمير عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتهم التقدم في اتجاه محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.
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