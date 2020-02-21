أردوغان: لن ننسحب من إدلب وموقفنا منها يتحدد اليوم

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن قوات بلاده لن تنسحب من إدلب، ودعا إلى إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومترا.

وأشار الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي إلى أنه اقترح قمة رباعية بشأن إدلب، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرد بعد، لكنه أوضح أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي الساعة الثالث مساء بتوقيت غرينيتش اليوم، حيث سيتم تحديد موقف تركيا من إدلب بناء على الحوار بينهما.

وبحسب أردوغان، فقد اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنظيم قمة رباعية (تركية، روسية، ألمانية، فرنسية) في إسطنبول في الخامس من مارس المقبل.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي، إن بوتن لم يرد على الاقتراح بعد، بحسب وكالات الأنباء المختلفة.

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وأكد أردوغان أن القوات التركية في سوريا تمكنت من “تحييد” نحو 150 عنصرا من القوات السورية”، مشيرا أيضا إلى تدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعا وعربتي دوشكا في إدلب.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، الجمعة، طالب أردوغان الزعيمين الأوروبيين باتخاذ “خطوات ملموسة” لمنع “كارثة إنسانية” في محافظة إدلب السورية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أكد ضرورة وقف الهجمات “التي يشنها النظام (السوري) والجهات الداعمة له في إدلب”، مشددا على أهمية القيام بـ”خطوات ملموسة لمنع كارثة إنسانية”.