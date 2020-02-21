شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الألماني: «جريمة هاناو» هجوم إرهابي عنصري والان نبدء بالتفاصيل

صنف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية هجوما إرهابيا يمينيا متطرفا.

وقال زيهوفر في برلين اليوم :"الجريمة التي وقعت في هاناو هجوم إرهابي بدافع عنصري على نحو قاطع ".

وأضاف زيهوفر أن هذا "ثالث هجوم إرهابي يميني (تشهده ألمانيا) في غضون أشهر قليلة".