ثلاث إصابات بتجدد الصدامات ضمن مقتربات الخلاني بين متظاهرين والقوات الامنية

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص بتجدد الصدامات ضمن مقتربات ساحة الخلاني بين متظاهرين والقوات الامنية. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الصدامات تجددت ضمن مقتربات ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، بين متظاهرين والقوات الأمنية". وأضاف أن "الصدامات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص".



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