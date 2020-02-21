مشرفية التقى نقيب الأطباء وعرض معه الوضع الصّحي وإطلاق السياحة الطبّية

التقى وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي مشرفية​ نقيب الأطباء في ​لبنان​ ​شرف أبو شرف​ في بيت الطبيب، وعرض معه الوضع الصحّي والمشكلات التي تواجه النقابة والقطاع الصّحي في ظلّ الأوضاع الراهنة. وتطرق الجانبان إلى كيفيّة تفعيل دور ​نقابة الاطباء​ بما يتعلّق ب​وزارة الشؤون الإجتماعية​ ومراكزها المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، وجرى خلال اللقاء عرض الخطوات المنوي اتخاذها لإطلاق وتعزيز السياحة الطبّية في البلاد.

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