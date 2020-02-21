أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا أن اهالي المحكومين والموقوفين في ملف ​احداث عبرا​، نفذوا بعد صلاة الجمعة وتحت شعار"جمعة ​العفو العام​ " اعتصاما امام خيمة اعتصامهم مقابل ​دار الافتاء​ في صيدا للمطالبة بعفو عام شامل لا يستثني احدا من ابنائهم. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالعفو العام، وشارك في الاعتصام المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في ​الجنوب​ ​بسام حمود​ وأهالي المحكومين والموقوفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اعتصام لاهالي موقوفي احداث عبرا للمطالبة بالعفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.