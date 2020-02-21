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روسيا تخضع 13 ألف شخص قادمين من الصين للحجر الصحي

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أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك روس بوتريب نادزور، اليوم الجمعة، إبقاء حوالي 13 ألف شخص قادمين من الصين تحت الرقابة الصحية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية  "أنه تم تنظيم فحص مخبري

لجميع القادمين من الصين كما تم إجراء دراسة استطلاعية بما في ذلك وتسليمهم للرقابة الصحية في مكان إقامتهم وبحسب الحالة القائمة يبقى تحت الرقابة 12929 شخصاً".
وأشارت إلى أنه تم نشر 123 مؤسسة للمراقبة الطبية في المقاطعات الروسية حيث يتواجد 575 مواطنًا من جمهورية الصين.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن حالات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة للغاية في بقية العالم مقارنة بالصين، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد لا يستمر طويلًا.
وأعلنت السلطات الصينية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة وعدد المصابين إلى 75465 حالة.
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