احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه قام بزيارة قاعدة الأمير سلطان الجوية، لتسليط الضوء على الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين أميركا والسعودية.
وأضاف في تغريدة على تويتر أن الزيارة تأتي للتأكيد مجدداً على عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية.
كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على شراكة أميركا والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نقف مع السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.