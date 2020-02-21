روسيا: تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى إدلب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 فبراير 2020 02:08 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 فبراير 2020 02:08 مساءً - مشاركة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن تركيا أرسلت عدداً هائلاً من المدرعات والذخيرة إلى إدلب السورية.

وأضافت أن الأنباء عن فرار مئات الآلاف من النازحين من إدلب باتجاه الحدود السورية التركية غير صحيحة.

وحثت وزارة الدفاع الروسية تركيا على السماح للسوريين النازحين من محافظة إدلب بالعبور بسلام إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام.