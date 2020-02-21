وفي رواية أخرى | سترو: إسرائيل وإيران تعاونتا على تدمير العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، أن إيران وإسرائيل نسقتا وتعاونتا مباشرة في المجالات العسكرية والاستخباراتية لتدمير العراق، خلال الحرب العراقية-الإيرانية في الثمانينات. حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية من السلاح لإيران حينها ما قيمته ملياري دولار.
سترو وفي حديث لبرنامج "وفي رواية اخرى" على شاشة التلفزيون العربي، قال إن إسرائيل منحت إيران معلومات عن مواقع عسكرية غربي العراق وقامت إيران بقصفها، وإيران بدورها قدمت لإسرائيل الكثير من الصور لمفاعل "تموز" النووي العراقي، فقامت تل أبيب بتدميره.
وقال جاك سترو إنه من الجيد للعرب أن لا يصدقوا كل ما يقال عن المؤامرات، وأن يثقوا بأنفسهم عوضا عن الاكتفاء بالقاء اللوم على الأميركيين والبريطانيين. واعتبر سترو ان المنطقة العربية ملعونة بالنفط الذي سينضب في النهاية، واذا أراد العرب الخروج من هذه اللعنة فعليهم تقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح الوزير البريطاني السابق خلال حديثه لبرنامج وفي رواية أخرى أن إقالة رئيس الوزراء السابق طوني بلير له من منصبه كان مفاجئا، واعتبر سترو أن دعمه لدولة إسرائيل لا يعميه عن خلافه مع الحكومة الإسرائيلية حول العديد من الملفات المتعلقة بكيفية تعاملها مع الفلسطينيين، وكشف أنه دعا الحكومة الإسرائيلية للحوار مع حركة حماس بعد فوزها بالانتخابات
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