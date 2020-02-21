سوسان التقى وفد المستقبل جنوبا: نرفض صفقة القرن ونريد دولة عادلة قوية

زار وفد من منسقية "​تيار المستقبل​" في ​الجنوب​ مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ في مكتبه في ​دار الافتاء​، لمناسبة ذكرى تحرير صيدا، ضم المنسق العام ​ناصر حمود​ ومنسق دائرة صيدا أمين ​الحريري​ وأعضاء مكتب المنسقية.

وأوضح الوفد في بيان أن "المجتمعين عرضوا للتطورات لا سيما في ما يتعلق ب​صفقة القرن​، وكان تأكيد مشترك على ادانتها ورفضها رفضا قاطعا والتأكيد على قدسية القضية ال​فلسطين​ية وبأنها ليست للمقاولة او المساومة او للبيع و على حق الفلسطينيين في العودة الى ارضهم فلسطين وعاصمتها ​القدس​ الشريف. كما وجرى التداول في الأوضاع المستجدة في البلد في ضوء ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية التي يرزح تحت وطأتها المواطن، حيث اعتبر المفتي سوسان في هذا الإطار اننا نعيش في ظروف صعبة واننا الى جانب الحراك والمطالب المحقة في تحقيق دولة عادلة قوية يتساوى فيها الجميع".

اثر اللقاء، أكد المفتي سوسان ان "صيدا بتراثها وبتاريخها وبتربيتها ترفض، ونحن معها ونحن من ابنائها انا والأخوة في تيار المستقبل، ضد هذه الصفقة الذميمة التي تضيع فلسطين والأرض والهضاب والزيتون والقدس ومساجد الأقصى و​كنيسة القيامة​. هذه الصفقة المرفوضة وصيدا تعتبر ان فلسطين وهي التي تعيش من خلال وجود المخيم الفلسطيني على كتفها انها في خندق واحد وتقول ان فلسطين ليست لا للمقاولة او للبيع او للمساومة وأنها ستصمد كباقي المدن العربية الوفية لفلسطين. نحن لا نأمل كثيرا بهذه الأنظمة العربية، نحن نراهن على الشعوب العربية الواعية الحرة".