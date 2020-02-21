بالصور.. مفرزة صحية خاصة بفيروس كورونا في منفذ طريبيل

نشرت وحدة اعلام قطاع الرطبة الصحي في محافظة الانبار، جانب من نشاط المفرزة الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مركز طريبيل الحدودي اليوم الجمعة المصادف. وبحسب بيان رسمي صدر عن قطاع الرطبة، تكثف المفرزة نشاطها في تدقيق جوازات الوافدين ونشر التوعية الصحية في دائرة الجوازات عن طريق الرسائل الصحية وذلك حسب توجيهات قسم الصحة العامة في دائرة صحة الانبار وفريق الاستجابة السريع في قطاع الرطبة للرعاية الصحية الاولية. Advertisements



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