عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

أنقرة، طهران - الخليج 365



قال الكاتب محمد الساعد، "يجمع بين الخميني وأردوغان كثير من أوجه التشابه لدرجة التطابق، فالاثنان ينطلقان من نظرة شعوبية متطرفة ضد العرب، وعلى الأخص السعوديين ورثة فرسان الجزيرة العربية الذين مرغوا أنف العجم الفرس والعثمانيين في التراب.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة" عكاظ" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" الاثنان يؤمنان بأن العالم العربي ليس سوى حديقة ثمينة مليئة بالنفط والغاز يجب تقاسمها والسيطرة عليها عقائدياً واقتصادياً وجغرافياً.

ومضى "الإيرانيون يرون أن إمبراطوريتهم تمتد من كابل شرقاً إلى العراق والضفة الشرقية للخليج العربي من الكويت مروراً بالأراضي السعودية ثم البحرين، وصولاً إلى عُمان فاليمن، والأتراك يؤمنون بأن إرثهم العثماني يبدأ من إسطنبول شمالاً حتى عسير في أقصى الأراضي الحجازية السعودية جنوباً، حالمين بإعادة السيطرة على المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومنتقلين بحلمهم نحو مصر وليبيا وتونس والجزائر.

وبين أن الخميني بدأ حياته السياسية في المنطقة عام 1978 باستمالة الشارع العربي، متبنياً تصدير الثورة الإيرانية إلى الفضاء والإقليم العربي فقط، ومع ذلك لم يسأل أحد نفسه لماذا لم يحاول آية الله الخميني تصدير ثورته إلى باكستان أو الهند أو أفغانستان، فهما فضاؤه العرقي وأقرب إلى إيران من جيرانه العرب.

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وذكر "وهو المبدأ الميكافيلي نفسه الذي ذهب نحوه أردوغان بتصدير الثورات والاحتجاجات وتفجير العالم العربي من داخله من ليبيا شرقاً إلى السعودية غرباً في محاولة مستميتة لإعادة بناء إمبراطورية بني عثمان -المقبورة- تحت زعم الخلافة.

وقال" اندفع الخميني بجنون نحو حدود إيران الغربية مهاجماً العراق، وشن حرباً عبثية راح ضحيتها ملايين العراقيين والإيرانيين، وهو ما يفعله أردوغان اليوم تماماً، حين هاجم شمال سوريا موقعاً عشرات الآلاف من القتلى بين السوريين والأكراد ومشرداً ومرحلاً ملايين اللاجئين نحو أوروبا.

الحزب الخميني الحاكم في طهران منذ أربعة عقود، نظام قمعي مستبد لا يسمح بأي مساحة حرية للإيرانيين، وهو نفس الطريق الذي يتبناه أردوغان مذ مكن حزب العدالة والتنمية من رقبة الأتراك.

وأشار إلى أن "الخميني ونظامه السياسي يؤمنان تماماً بالحرب بالوكالة ولذلك أنشأ المليشيات والتنظيمات الإرهابية في لبنان والبحرين وسوريا واليمن وحاول بناءها سرّاً في السعودية لتقاتل نيابة عنه، أردوغان من جهته تبنى "داعش" وتبنى هيكله العسكري، واحتضن المليشيات المتطرفة في سوريا واستخدم الأسلوب الإيراني في الدفع بالإرهابيين نحو ليبيا ومصر ليشنوا حرباً بالنيابة عن الأتراك.

ويقول الكاتب "يشترك الإيرانيون والأتراك في عدائهم للسعودية وقيادتها، ويؤمنون بأن المملكة هي العائق الوحيد أمام محاولاتهم المستميتة للاستيلاء على العالم العربي، ويتبنون الأدوات نفسها لمهاجمة السعودية محاولين اغتيال السعودية وقضم مكانتها الإسلامية والدولية، باستمالة العالم الإسلامي ضدها وتحريك التنظيمات الإسلاموية وعقد المؤتمرات وإنشاء الجبهات والاتحادات والمنظمات الموازية، مستخدمين قضايا وملفات إسلامية ومزورين موقف الرياض منها أو مزايدين عليه، إضافة إلى التحالف مع دول يهمها استهداف المملكة أو تلك التي يمكن استمالتها بأموال الغاز القطرية.

وبحسب الكاتب، اليوم يتبنى أردوغان الطريقة الإيرانية في العبث بالمشاعر المقدسة وتسيير المظاهرات لتحقيق منافع ومصالح سياسية، ولم تكن الهتافات التركية في الحرم المكي الشريف معزولة عن التحركات التركية الخشنة ضد السعودية منذ عشرة أعوام، وكأننا في منتصف الثمانينيات عندما كان الإيرانيون يسيرون المظاهرات ويتعمدون الاحتكاك بالحجاج والمعتمرين المسلمين بترديد شعارات سياسية مختلف عليها لا تتناسب مع هيبة المكان وقدسيته، إضافة إلى مهاجمة رجال الأمن السعوديين في محاولة لإثارة الفتنة.

واختتم الأكثر بشاعة من فعل الخميني أن أردوغان نقل الهتافات والغوغائية التي كان يمارسها الإيرانيون من شوارع مكة إلى داخل الحرم المكي الشريف، إنها جرأة على أقدس أقداس المسلمين، لم يسبق أردوغان إليها إلا القرامطة وأبرهة الحبشي.