هاشم: القرار الذي سيتخذ بموضوع اليوروبوندز سيحفظ الامن الاجتماعي

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ ان "القرار الذي سيتخذ بموضوع اليوروبوندز سيحفظ الامن الاجتماعي وايا يكن التوجه يجب وضع ​جمعية المصارف​ امام مسؤولياتها الوطنية والتوقف عن ​سياسة​ التذاكي والتلاعب لتحقيق الأرباح على حساب الناس و​المال​ العام والأهم ان يلتزموا بحقوق المودعين و يقلعوا عن أسلوب الإذلال والإهانة المتبع مع المودعين وبما يحفظ حق الناس بالحصول على مدخراتهم وحفظ الاستقرار النقدي الوطني".

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