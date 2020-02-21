أوضح وزير الداخلية محمد فهمي في تصريح بعد جولة له في مطار بيروت الدولي أنه "أتينا كي نرى العمل ونتابعه من دون استعراض".
ولفت إلى انه "في شهر تموز كأقصى حدّ سيكون كل شيئ جاهزا في المطار، والتفاصيل من الناحية الامنية في المطار ستضاهي كافة الموانئ الجوية بكافة البلدان المتقدمة وفد تتخطى بعضها".
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي:سنضاهي كافة الموانئ الجوية بكافة البلدان المتقدمة من الناحية الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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