قالت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلًا، اليوم الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.
وذكرت الشرطة في بيان إنه «جرى إسعاف الرجل في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال حالته غير معلومة وننتظر آخر مستجدات حالته».
كما تم القبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل.
وأضافت الشرطة البريطانية أن «رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر».
كانت هذه تفاصيل خبر المشاهد الأولى لمنفذ حادث طعن في مسجد «ريجنتس بارك» بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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