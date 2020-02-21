دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية المشاهد الأولى لمنفذ حادث طعن في مسجد «ريجنتس بارك» بلندن

قالت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلًا، اليوم الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.

وذكرت الشرطة في بيان إنه «جرى إسعاف الرجل في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال حالته غير معلومة وننتظر آخر مستجدات حالته».

كما تم القبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل.

وأضافت الشرطة البريطانية أن «رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر».