حسن يعقوب:صديق لبنان من ينقذه قبل الانهيار وليس من يريده راكعا.

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الدول الصديقة ليست من سبب الازمة وحاصرت ​لبنان​ ولا من ينتظر السقوط ولا يقدم المصساعدة. لان ​الكهرباء​ و​المحروقات​ و​الدواء​ والرغيف ليست مادة للابتزاز، لكن من المؤكد ان ​الشعب اللبناني​ لن يركع او يستسلم ومن يراهن على ​انفجار​ الشارع سيتفاجأ لان هذه المحنة ستكون فرصة للتغيير والنهوض رغم آلامها وسيتحدد الخائن من الوطني والصديق من العدو".

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