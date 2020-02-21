الجمهورية: تشنج محتمل في العلاقة بين دياب والحريري بالمرحلة المقبلة

توقعت مصادر مطلعة في حديث لـ"الجمهورية" أن تشهد المرحلة المقبلة تشنجاً في العلاقة بين رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ورئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، على خلفية كلام رئيس الحكومة في جلسة أمس من جهة وتَناغمه من جهة ثانية مع مواقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي صَوّب في كلامه على الحريري من دون أن يسمّيه. بالإضافة الى انّ عون، عيّن بمرسوم، بناء على اقتراح رئيس الحكومة، زوجة الاخير نوار مولوي دياب نائبة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ بدلاً من عبير شبارو إبراهيم التي عيّنها الحريري.

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