ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي بالصين إلى ٢١٤٤ حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في الصين عن وفاة 115 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 شباط/فبراير ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في المقاطعة إلى 2144 شخصا.

وأضافت أنه تم تسجيل 411 حالة إضافية مؤكدة بالفيروس القاتل في هوبي ما يرفع عدد المصابين إلى 62 ألفا و 442 شخصا حتى نهاية أمس الخميس.

وذكرت وكالة انباء بلومبرج أن 1451 شخصا من المصابين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض ما يرفع عدد المتعافين من المرض إلى 11 ألف و 788 شخصا.