نزيه نجم: هناك هدر كبير في "كهرباء لبنان" وخسارتنا بالقطاع أكثر من 50 مليار دولار

أكّد رئيس ​لجنة الأشغال العامة​ النيابية النائب ​نزيه نجم​، أنّ "من السهل معالجة ​أزمة الكهرباء​، لكن دائمًا لدينا مشكلة القرار في ​لبنان​ والخطط تبقى على الورق".

وركّز في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "هناك هدرًا كبيرًا في "​مؤسسة كهرباء لبنان​" على عكس "​شركة كهرباء زحلة​"، وبعض المناطق لا تدفع وتصلها الكهرباء"، لافتًا إلى أنّ "خسارتنا في الكهرباء أكثر من 50 مليار دولار، وهذه أكبر مشكلة في البلد".

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