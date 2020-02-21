أكّد رئيس لجنة الأشغال العامة النيابية النائب نزيه نجم، أنّ "من السهل معالجة أزمة الكهرباء، لكن دائمًا لدينا مشكلة القرار في لبنان والخطط تبقى على الورق".
وركّز في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "هناك هدرًا كبيرًا في "مؤسسة كهرباء لبنان" على عكس "شركة كهرباء زحلة"، وبعض المناطق لا تدفع وتصلها الكهرباء"، لافتًا إلى أنّ "خسارتنا في الكهرباء أكثر من 50 مليار دولار، وهذه أكبر مشكلة في البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر نزيه نجم: هناك هدر كبير في "كهرباء لبنان" وخسارتنا بالقطاع أكثر من 50 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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