الرئيس الجزائري يأمر بطرد وترحيل مدير عام شركة "أوريدو" بشكلٍ فوري

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بطرد وترحيل مدير عام شركة "أوريدو" بشكل فوري، حسب قناة "النهار" الجزائرية قبل قليل (الأربعاء 19 فيفري 2020) وقالت إن قوة من مصالح الأمن إقتادت قبل ساعة مدير "أوريدو" من مكتبه نحو المطار لترحيله.

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