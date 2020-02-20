هيئة الحشد الشعبي تتفق على تعيين ابو فدك خلفاً للمهندس

اتفقت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، على تعيين أبو فدك بمنصب رئيس هيئة الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس. وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس". وأضاف أنه"تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد".

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