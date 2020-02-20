جمالي: إقصاء شبارو محاولة لتحويل لبنان من دولة ديمقراطية الى دولة بادارة عائلية

اعتبرت عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​ديما جمالي​ أن "إقصاءنائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​يةعبير شبارو تعسفيا واستبدالها بزوجة رئيس ​الحكومة​ خطوة على طريق محاولة تحويل لبنان من دولة ديمقراطية الى دولة بادارة عائلية في وقت تتجه الدول من الديكتاتورية الى الديمقراطية.

وأكدت جمالي، في تصريح لها على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "أننا نتضامن مع عبير ولن نقبل بضرب ديمقراطيتنا وتحويلنا الى شعب تحكمه المصالح واعراف تبرر الفوقية".