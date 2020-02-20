جمالي: إقصاء شبارو محاولة لتحويل لبنان من دولة ديمقراطية الى دولة بادارة عائلية

اعتبرت عضو "كتلة المستقبل" النائب ديما جمالي أن "إقصاءنائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةعبير شبارو تعسفيا واستبدالها بزوجة رئيس الحكومة خطوة على طريق محاولة تحويل لبنان من دولة ديمقراطية الى دولة بادارة عائلية في وقت تتجه الدول من الديكتاتورية الى الديمقراطية.
وأكدت جمالي، في تصريح لها على وسائل التواصل الاجتماعي، "أننا نتضامن مع عبير ولن نقبل بضرب ديمقراطيتنا وتحويلنا الى شعب تحكمه المصالح واعراف تبرر الفوقية".
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