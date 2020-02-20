شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الملاعب المصرية أصبحت مهيأة لعودة الجماهير بالشكل الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد فؤاد، إنه على الرغم من النجاح الكبير لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والعديد من المباريات الدولية التى تمت على الأراضى المصرية مازالت أزمة الجماهير عالقة، فهناك العديد من المؤشرات الإيجابية سواء تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، أو عدد من المباريات الدولية، إلا أن الأزمة مازالت قائمة.

ولفت فؤاد، إلى انه سبق وان تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية في هذا الصدد، ولكن دون جدوى، فهناك العديد من الشواهد التي تؤكد أن الملاعب المصرية أصبحت مهيأة لعودة الجماهير بالشكل الكامل، متابعا:" لا أعلم سبب التأخير على وجه التحديد ولابد من الوقوف على هذا الأمر بجدية لوضع حلول جذرية له "

وفى وقت سابق أكدت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة عودة الجماهير إلى الملاعب ، مشيرة إلى أن عودة الجماهير للملاعب سيكون لها مكاسب عديدة، وهو أمر في غاية الأهمية، موضحة أن عودة التشجيع في المدرجات سيكون له انعكاس كبير على الشباب أنفسهم بجانب اللاعبين أيضا وأيضا النوادي في وجود مردود مادي لدعم النوادي وزيادة الإيرادات وإحساس المجتمع لرجوع الأمور في مصر لوضعها الطبيعى.

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وطالبت النائبة هالة أبو السعد، المشجعين بضرورة التحلى بالروح الرياضية وإعلاء مبدأ المنافسة الشريفة، مقترحة أن يكون لدي كل نادي أو أستاد شركات أمن خاص للدعم، ويتم عودة الجماهير للتشجيع في الملاعب بشكل تدريجى بحيث يتم البدء في مباريات بعينها ثم يتم تعميم التجربة.

وفى ذات الإطار، أوضح النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن عودة الجماهير للتشجيع في الملاعب هو أمر في غاية الأهمية للرياضة، ولكن لابد من ضوابط لمنع أي حالات شغب، وضرورة مواجهة أي شغب من بعض الجماهير بشكل حاسم.