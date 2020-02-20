جامعة الكرة تعاقب المغرب الفاسي عقب أحداث مباراة النادي القنيطري

غرمت الجامعة الملكية لكرة القدم فريق المغرب الفاسي على خلفية الأحداث، التي رافقت مباراته أمام النادي القنيطري، الأسبوع الماضي، برسم الجولة 19 من دوري الدرجة الثانية.

وغرمت الجامعة الفريق الفاسي بمبلغ 15 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة، التي جمعته بفريق النادي القنيطري، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، فيما تغاضت عن الأحداث، التي كانت خارج ملعب الحسن الثاني في مدينة فاس.

وكانت قمة الدورة 19 بين المغرب الفاسي، والنادي القنيطري قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليواصل “الماص” سباقه نحو العودة إلى الدوري الاحترافي، إذ يحتل، حاليا، المركز الثاني برصيد 32 نقطة، فيما يحتل ممثل الغرب المرتبة 12 برصيد 23 نقطة.