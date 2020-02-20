تقرير: الشهيد أبو القيعان ترك ينزف حتى الموت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) تقريرًا عن التحقيقات التي أجريت في أعقاب استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب، برصاص الشرطة التي اقتحمت القرية في كانون الثاني/ يناير عام 2017.

وبثت الهيئة مقتطفات من التقرير في نشرتها المسائية، اليوم الخميس، ولفتت إلى أن التقرير كاملا سيتم بثه يوم السبت المقبل.

وبرز من المقتطفات التي بُثت مساء اليوم، التحقيقات مع مضمد وصل إلى موقع إعدام عناصر شرطة الاحتلال للشهيد أبو القيعان.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات مع المضمد فإن الشهيد أبو القيعان توفي نتيجة نزيف بطيء استمر أكثر من 20 دقيقة إثر رصاصة استقرت في صدره.

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وكان تقرير طبي قد كشف أنه كان من الممكن إنقاذ حياة أبو القيعان في حال تلقى العلاج اللازم ولم يُحتجز لساعات.

وأشار التقرير إلى أن رصاصة أصابت أبو القيعان في ركبته اليمنى أدت إلى فقدانه التحكم بها، ما أدى لضغطه على دواسة البنزين واندفاع سيارته بسرعة كبيرة نحو الشرطة، وهو ما يدحض الرواية التي قدمته الشرطة الإسرائيلية عن أن الشهيد نفذ عملية دهس وأنه ينتمي إلى داعش.

كما كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الشهيد قتل نتيجة إصابته برصاصتين أطلقها رجال الشرطة نحو سيارته؛ الأولى أصابته في الركبة اليمنى والثانية في شريان رئيسي في الصدر.