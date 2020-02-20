فيروس كورونا يتراجع في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين .. معتبرة ذلك أمر مبشر .

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة صحفية في جنيف: "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

كما أشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين لكنه أضاف: "قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة".

وأعلنت الصين، التي بدأ تفشي الفيروس بها في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا حادا في الحالات الجديدة، لكن هذه البيانات لأسباب ترجع في جانب منها إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.