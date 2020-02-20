ناشطون يفضحون رشاوي الدوحة تخت وسم #فساد_الخليفي_يورط_قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الدوحة - الخليج 365

وجه المدعي العام السويسري، تهماً جنائية إلى القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بتقديم رشوة للحصول على حقوق بث بطولات دولية.



وهاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قطر تحت وسم #فساد_الخليفي_يورط_قطر.

ورصد "الخليج 365"، أبرز ما قاله الناشطون حول هذا الأمر وقال أحدهم" اصبحت الرياضة العالمية قذرة بسبب قطر الي نشرت فسادها بالعالم حتى الرياضة ماسلمت منهم قطر بعد ما ادخله تميم المجال الرياضي ليسهل عليهم توزيع الرشاوي والوصول لمسؤولين بالفيفا".

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وتابع آخر "بعد ان وجهه المدعي العام السويسري الاتهامات لناصر الخليفي مندوب قطر ورئيس نادي باريس سان جرمان تأكدت ان قطر ما تمشي بدون فساد، موجهين له تهم كثيره منها رشاوي عشان يحتكر البث لقنوات بي ان و تعاملات مشبوهه ودفع لسكرتير العام للفيفا مبالغ كبيره لتسهيل اموره".

وذكر ناشط ثالث "قدر الشعب القطري ان يستيقظون كل صباح على فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين ويرتفع به رصيد السمعة السيئة لبلادهم بين الشعوب.. يا ايواء قيادات ارهابية وتمويل عمليات ارهابية وانقلابات..يا رشاوي لسياسيين وإعلاميين ورياضيين.. مستحيل ان يستيقظون على منجزات داخلية".

وتحدث رابع "ما في جديد على حكومة قطر في الرشاوي والهدايا اللي تقدمها من اجل حصول حقوق البث النقل وقدمت قطر 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل الفوز بحق استضافة مونديال 2022 و180 مليون يورو كرشوة للأعضاء المسؤولين عن اختيار البلد المستضيف لكأس العالم.

وكشف آخر بالأرقام عن الفساد والرشاوي القطرية وصلت المجال الرياضي .

880 مليون دولار للاتحاد الدولي للفيفا 180 مليون يورو مقسمة علئ مسؤلين 3.5 مليون دولار لنقل بطولة للأراضي القطرية. 400 مليون دولار رشوة قبل 21 يؤم منذ اعلان نتائج قرعة مونديال كاس العالم