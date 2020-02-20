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الأزهر: اليمين المتطرف لا تقل جرائمه عن إرهاب «داعش»

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أدان الأزهر الهجوم الإرهابي على مقهيين لهما طابع شرقي بمدينة هاناو الألمانية، الذي أدى إلى مقتل 11 شخصًا وسقوط عدد من المصابين.

وأكد الأزهر في بيان اليوم، أن هذه الجريمة النكراء إرهابٌ موجَّه من قبل اليمين المتطرف، وأن أي توصيفات أخرى لهذه الجريمة تهون من وحشية القاتل هي توصيفات عنصرية تبرر القتل وتخدم جماعات العنف والإرهاب، مشددًا على أن اليمين المتطرف خطر يهدد العالم ولا تقل جرائمه بشاعة عن إرهاب تنظيم "داعش".

وشدد البيان على ضرورة مكافحة إرهاب اليمين المتطرف الذي ينمي خطاب الكراهية ويستبيح الدماء ويقف حجر عثرة أمام تحقيق الأمن والسلام العالمي، ويعرقل عملية الاندماج والوئام داخل المجتمعات.

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