ذكر بيان لمحافظة ميسان، جنوب شرقي العراق، أن "الحكومة المحلية قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة دون تحديد فترة الإغلاق".
من جهته وجه محافظ واسط، عادل حمزة غريب، كتابا إلى مكتب رئيس الحكومة لإغلاق منفذ زرباطية الحدودي بين المحافظة وإيران، خشية انتقال فيروس "كورونا" إلى العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة ميسان العراقية تغلق حدودها مع ايران بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.