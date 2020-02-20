محافظة ميسان العراقية تغلق حدودها مع ايران بسبب الكورونا

ذكر بيان ل​محافظ​ة ميسان، جنوب شرقي ​العراق​، أن "​الحكومة​ المحلية قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع ​إيران​ بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة دون تحديد فترة الإغلاق".

من جهته وجه محافظ واسط، عادل حمزة غريب، كتابا إلى مكتب رئيس الحكومة لإغلاق منفذ زرباطية الحدودي بين المحافظة وإيران، خشية انتقال فيروس "كورونا" إلى العراق.