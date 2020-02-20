العثور على رابور أمريكي مقتولا في منزله

ودع المغني الأمريكي، بوب سموك، الحياة مقتولا، إذ عثر عليه جثة هامدة داخل بيته، أمس الأربعاء.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرابور، البالغ من العمر 20 سنة، وجد مقتولا داخل منزله، فيما تشير المعطيات إلى أن قتله تم أثناء عملية سطو على منزله الفاخر.

وكان بوب سموك اسما بارزا في الساحة الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع كثيرون أن توصله موهبته إلى العالمية.

وتتكرر وقائع قتل مغنيي الراب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، منها قتل “إكس إكس إكس تنتيشن3، السنة ما قبل الماضية، في عمر الـ20 سنة.