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القبائل الليبية تؤكد على ضرورة العودة للشعب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البيان الختامي لملتقى عام شيوخ وأعيان ليبيا في ترهونة، بحضور 3000 شخص ممثلين عن مختلف المدن والقرى، على عدم قبول أي نتائج للحوار القائم بين الفرقاء، ومن بينها مفاوضات جنيف، ما لم يتم العودة لليبيين، بحسب قناة "المرصد" الليبية على "تويتر".

وطالب البيان الأمم المتحدة بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس.

وشدد ملتقى عام شيوخ وأعيان ليبيا في ترهونة على التمسك بالقوات المسلحة الليبية.

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وطالب البيان المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي.

وشدد على مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي، وفي مقدمتها الغزو التركي، رافضاً أي اتفاقيات تشكل خطراً على الأمن القومي الليبي.

وأصر على عدم قبول أي حوار أو هدنة قبل خروج كل القوات الغازية والمرتزقة من ليبيا.

وطالبت القبائل الليبية بضرورة رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد الدول التي تسببت في "تدمير" الدولة الليبية.

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