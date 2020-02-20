اعتبر عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ أن "إستعادة ​الأموال المنهوبة​، رفع ​السرية المصرفية​، الإثراء غير المشروع، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية". مجموعة قوانين تدرسها اللجنة الفرعية من أجل وضع كل الأدوات اللازمة في يد ​القضاء​ في معركته ضد ​الفساد​"، لافتا الى ان "النواب يصدرون القوانين ولكن إستعمالها وتطبيقها يبقى مسؤولية القضاء! فهل يجرؤ؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: تطبيق القوانين ضد الفساد مسؤولية القضاء فهل يجرؤ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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