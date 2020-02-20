نيل يونغ يعلن دعمه لساندرز ويهاجم ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا مغني الروك الشهير، نيل يونغ، إلى التصويت للمرشح الاشتراكي عن الحزب الديمقراطي، برني ساندرز، خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر، واصفًا الرئيس دونالد ترامب بأنه "عار على الولايات المتحدة".

واتهم يونغ الرئيس الأميركي، في رسالة مفتوحة عبر موقعه الإلكتروني، بتدمير الموارد الطبيعية المشتركة للأميركيين، وبيئتهم، وعلاقاتهم مع أصدقائهم حول العالم، متوجهًا إلى ترامب بقوله "أنت عار على بلدنا، لكنني لا أحكم على الأشخاص الذين صوتوا لك، بل أؤيد حقهم في التعبير عن رأيهم، رغم أنهم تعرضوا للكذب وصدقوا هذه الأكاذيب، هم أميركيون حقيقيون".

وقال مغني الروك الكندي يونغ، الذي حاز مؤخرًا على الجنسية الأميركية بعد عقود عاشها في الولايات المتحدة، إنه "ينتظر بفارغ الصبر ليصوّت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويشارك في صنع القرار"، مضيفًا في إطار دعمه للمرشح للانتخابات التمهيدية عن الحزب الديموقراطي، برني ساندرز، أن الأخير "يسعى إلى حماية مستقبل أطفالنا مباشرة".

وانتقد المغني استخدام دونالد ترامب لأغنياته في لقاءاته الانتخابية قائلًا إنه في كل مرة يتم بث أغنية "كيب أون روكينغ" أو أي من أغنياته الأخرى في لقاءات ترامب الانتخابية، يأمل أن يسمع صوته، ويتذكر أنه صوت مواطن أميركي يدفع ضرائبه ولا يدعمه.

وكان ترامب قد أبدى في مناسبات عديدة إعجابه بموسيقى نيل يونغ، وأبرزها مقابلته مع مجلة "رولينغ ستون" في عام 2008 التي قال فيها أنه استمع إلى أعماله الموسيقية على مدى سنوات.