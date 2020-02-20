صحيفة إماراتية: إعلامنا يعيش عصره الذهبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، "لا يمكن لأي بلد مهما كان حجمه العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أن يغفل عن الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الإعلام داخل المجتمع وفي الدفاع عن هويته وقيمه ومصالحه".



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" من هنا، تعاملت الإمارات مع القطاع كأحد أعمدة التطوير والتنمية ووسيلة من وسائل الدفاع الأمامية، خاصة في ظل التحولات المهمة التي شهدها على المستويين التقني والتكنولوجي، والتي أنتجت مصادر إخبارية إلكترونية جديدة، تميزت بسرعة النشر والتحديث وأهمية المعلومة.

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وذكرت أنه اليوم، ومع الاستعداد للخمسين، يدخل الإعلام الإماراتي مرحلة جديدة تؤسس لحقبة جديدة تبني على المنجزات، وتمضي بالقطاع إلى آفاق أرحب، خاصة أنه نجح طوال العقود الماضية في الاحتفاظ بموثوقيته ضمن المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي والدولي.

وتابعت الإمارات، وهي تستعد لانتصاف قرن على الاتحاد، تصنع اليوم إعلاماً متطوراً قادراً على نقل قصتها للعالم. قصتها في التنافسية، والاقتصاد، والتعليم، والسعادة المجتمعية، والأمن، والرخاء، وقبل ذلك كله وبعده، بناء الإنسان.

وأشارت إلى أن " أبوظبي للإعلام " ترسخ اليوم دورها كمؤسسة استراتيجية مهمة في الدولة، تعمل ضمن فلسفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات، وتعزز قطاعاً يمثلنا، ويدافع عن مصالحنا بأيدي أبنائنا الموهوبين والمبدعين الذين هم امتداد لأجيال متعاقبة، أسست للإنجازات، وبجهودهم حاز إعلامنا الثقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقالت في ختام افتتاحيتها من هنا، نقول بكل ثقة: إن إعلامنا يعيش عصره الذهبي بما يمتلك من كفاءات وقدرات وإمكانات.