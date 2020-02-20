وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة بفيروس كورونا

توفي اثنان من ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الموبوءة بفيروس كورونا، إثر إصابتهما بالفيروس خلال استقلالهما السفينة.
وكشف موقع "سكاي نيوز" نقلًا عن هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن الراكبين المتوفيين كانا رجلًا وامرأة في الثمانينيات من عمرهما.
وكان ركاب السفينة الموبوءة قد بدأوا في مغادرتها، أمس الأربعاء، بعد بقائهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.
وأفادت الحكومة اليابانية - وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية - بأنه من المتوقع أن تستمر عملية مغادرة السفينة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.
وتألفت أولى المجموعات المغادرة للسفينة من نحو 500 راكب غالبيتهم من كبار السن؛ بعد أن جاءت نتائج اختبارات إصابتهم بالفيروس سلبية وعقب استكمال فحوصاتهم النهائية بالمتابعة مع الأطباء.
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