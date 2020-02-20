سوريا / هبوط أوّل طائرةٍ تابعة لشركة الطيران السوريّة بمطار حلب بعد إغلاقٍ دام 8 سنوات

وكالات- هبطت أول طائرة مدنية تابعة لشركة الطيران السورية في مطار حلب الدولي صباح اليوم، الأربعاء 19 فيفري 2020، بعد فتحه أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات .

وذكرت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) اليوم أن المطار أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد إعلان مدينة حلب آمنة بالكامل.

ونقلت الوكالة عن وزير النقل، المهندس علي حمود قوله في تصريح للصحفيين على متن الطائرة إن "عودة مطار حلب للتشغيل وعودة إقلاع الرحلات الداخلية ومن ثم الخارجية انتصار كبير تم بفضل تضحيات جيشنا البطل وصمود الشعب السوري الذي يلتف حول جيشه لتحرير حلب وباقي الأراضي العربية السورية".

وأضاف "لمدينة حلب أهمية كبيرة اقتصادية وسياحية وأن العشرات من رجال الاعمال السوريين يرغبون بالعودة الى حلب لإعادة أعمار المدينة، وسوف يعود المطار للعمل وباتجاه محطات عربية ودولية ".

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وكشف وزير النقل السوري عن إعادة طريق دمشق حلب خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيرا إلى أن الورش الفنية تقوم بصيانة الطريق من جهة حلب ومن جهة طريق حماة ادلب .

وكانت وزارة النقل أعلنت منذ يومين عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي وجهوزيته لاستقبال الرحلات الجوية وأولها رحلة قادمة من دمشق بتاريخ اليوم وأنه ستتم برمجة رحلات أخرى من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعتبر مطار حلب الدولي هو المطار الثاني بعد مطار دمشق الدولي .