الوزيرة يمّين اطلعت من جمعية الصناعيين على مشاكل القطاع

اطلعت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ خلال اجتماعها مع وفد ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين برئاسة ​فادي الجميل​، على الوضع الحالي للقطاع الصناعي بما في ذلك مشكلة تأمين المواد الاولية في ظل الازمة الراهنة، حيث الحاجة ملحة بحسب تقديرات الجمعية إلى 300 مليون ​دولار​ تسهم في إدارة إنتاجية 10 مليار دولار من العجلة الصناعية. و بالاستناد الى هذا المعطى الانتاجي تم البحث في موضوع الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية، مع موجب السعي لتأمين فرص عمل وتدريب مهني للبنانيين، بما يعزز فرص النمو رغم ​الأزمة​ الخانقة التي يعانيها لبنان، إذ أن القطاع الصناعي يبقى اكبر قطاع لأصحاب العمل في لبنان ويحتضن كفاءات وطاقات مبدعة ويعزز فرصة الانتقال إلى ​اقتصاد​ إنتاجي.

كما بحثت الوزيرة يمين مع وفد نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام برئاسة ​علي الامين​ مشاكل هذه المكاتب في ظل الازمة المالية والاقتصادية ، وجرى تشديد على تنظيم هذا القطاع.