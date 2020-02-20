الوزيرة يمّين اطلعت من جمعية الصناعيين على مشاكل القطاع

اطلعت وزيرة العمل لميا يمين خلال اجتماعها مع وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، على الوضع الحالي للقطاع الصناعي بما في ذلك مشكلة تأمين المواد الاولية في ظل الازمة الراهنة، حيث الحاجة ملحة بحسب تقديرات الجمعية إلى 300 مليون دولار تسهم في إدارة إنتاجية 10 مليار دولار من العجلة الصناعية. و بالاستناد الى هذا المعطى الانتاجي تم البحث في موضوع الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية، مع موجب السعي لتأمين فرص عمل وتدريب مهني للبنانيين، بما يعزز فرص النمو رغم الأزمة الخانقة التي يعانيها لبنان، إذ أن القطاع الصناعي يبقى اكبر قطاع لأصحاب العمل في لبنان ويحتضن كفاءات وطاقات مبدعة ويعزز فرصة الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي.
كما بحثت الوزيرة يمين مع وفد نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام برئاسة علي الامين مشاكل هذه المكاتب في ظل الازمة المالية والاقتصادية ، وجرى تشديد على تنظيم هذا القطاع.
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