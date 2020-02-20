قرقاش: الإمارات الأولى عربيا في الإستخدام السلمي للطاقة النووية

اشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الامارتي انور قرقاش الى انه مع التشغيل القريب لمحطة براكة للطاقة النووية تصبح دولة ​الإمارات​ الأولى عربيا في الإستخدام السلمي للطاقة النووية، وملاحظتي هنا حول أهمية وجود الإستراتيجيات الطموحة في مسار الدول، فعبرها فقط يتم تحقيق النقلات النوعية في تحديات التنمية والإزدهار.

وذكر قرقاش في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن تجربة الإمارات الناجحة عبارة عن مزيج من العمل الجاد والحوكمة الضرورية والتخطيط الاستراتيجي الطموح، ومحطة براكة للطاقة النووية نتاج تخطيط ملهم بعيد المدى وكما أنها ستنوع مصادر إنتاج الطاقة فإنها تنقل الدولة إلى فضاء علمي أرحب.