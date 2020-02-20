نتانياهو: الإسرائيليون سيحلقون اليوم فوق السعودية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن الإسرائيليين سيحلقون اليوم فوق السعودية، وتوقع أن تصل الأمور بسرعة إلى مرحلة تشغيل رحلات مباشرة من إسرائيل إلى السعودية.
وأشار نتنياهو إلى أن وزير الداخلية، أرييه درعي، وقع في وقت سابق على "مرسوم يقضي بالسماح لليهود ولكل من يحمل الجواز الإسرائيلي بالسفر إلى السعودية لأغراض تجارية ودينية".
ولفت نتانياهو إلى "أنني أعتقد أننا سنصل بسرعة إلى وضع يستطيع معه الإسرائيليون السفر برحلة جوية مباشرة إلى السعودية من أجل الحج".
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